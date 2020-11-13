شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت بطلة "Happiest Season" تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة العالمية كريستين ستيوارت فى أحدث ظهور لها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، صورا جديدة لها للترويج لفيلمها الجديد "Happiest Season".

وظهرت كريستين ستيوارت البالغة من العمر 30 عاما فى إطلالة أنيقة وجريئة، حيث ارتدت قميصا أنيقا وبنطلون أزرق واسع إلى جانب حذاء رياضى، بينما تروج لفيلمها الجديد "أسعد موسم"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها على السوشيال ميديا.

كريستين ستيوارت

وفي الآونة الأخيرة، قالت النجمة، إنها شعرت بأنها أفضل أثناء الحجر الصحي في المنزل وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة إذا ارتدت ملابسها للخروج.

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وأضافت:"عادةً، أنا حقًا أرتدي الزي العسكري. لأسابيع معينة، كنت أرتدي ملابسي كل صباح كما لو كان لدي مكان أذهب إليه. جعلني أشعر بشكل أفضل".

وتابعت: "كانت هناك فترة من الوقت كنت أرغب فيها فقط في ارتداء الملابس المتطابقة. لدي بدلة بطبعة جلد الفهد وهي ممتعة حقًا لارتدائها في جميع أنحاء المنزل. لذلك، لبسنا البدلات والأطقم. وبعد ذلك هذه الأشياء الحريرية ذات الثياب"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يشار إلى أن النجمة العالمية شاركت في الفيلم الشهير "Twilight"، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً على مستوى العالم، كما جذبت قطع ديكور مواقع التصوير أنظار المشاهدين وخاصة منزل بيلا سوان، كما تمنى البعض أن يسكن ولو للحظات داخل المنزل أو يتجول فيه، وهذا يمكن تحقيقه من خلال مواقع تأجير المنازل مثل "Airbnb "و" Vrbo ".



أحدث ظهور لكريستين ستيوارت