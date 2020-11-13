شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كاثرين فيتزجيرالد على خيانة زوجها دومينيك ويست مع ليلى جيمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت كاثرين فيتزجيرالد زوجة الفنان العالمي دومينيك ويست، مجددا على فضيحته مع النجمة ليلي جيمس، حيث تحدثت لأول مرة للصحافة عن علاقتها مع دومينيك ويست بعد تسريب صورا وهو يقبل ليلي جيمس ويعانقها في روما الشهر الماضى.

وقالت كاثرين فيتزجيرالد لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن علاقتهما تسير على ما يرام، مؤكدة أن العلاقة "جيدة"، فيما أشار أصدقاؤها إلى أنها مصممة على جعل زواجها ناجحا وتتجنب الطلاق.

ووجهت كاثرين فيتزجيرالد حديثها إلى مراسل "ديلى ميل" البريطانية، قائلة: "نحن بخير، شكرا جزيلا لك.. الأمور بيننا على ما يرام. لسنا بحاجة إلى أى نصيحة من أى شخص، شكرا لك".



كاثرين فيتزجيرالد مع زوجها

وكانت نبرت صوتها الواثقة بعيدة كل البعد عن حالتها النفسية خلال الشهر الماضى عندما ظهرت صور لزوجها البالغ من العمر 51 عامًا وهو يتجول مع الممثلة الشابة ليلى البالغة من العمر 31 عامًا، خلال عطلة رومانسية فى روما.

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وفى الأيام التى أعقبت الفضيحة، وقفت كاثرين، وهى أم لأربعة أطفال، فى صمت خلال عرض غريب للوحدة مع النجم خارج منزلهم في كوتسوولدز، حيث أصر ويست أن تقول: "زواجنا قوى ونحن ما زلنا معًا إلى حد كبير".

وتعرضت كاثرين فيتزجيرالد لضغوط من الأصدقاء لإنهاء زواجها الذى دام 10 سنوات من الممثل الذى أنجبت منه أربعة أطفال صغار، حيث قال البعض إنها سئمت من كونها زوجة ممثل "وكل ما يترتب على ذلك".

لكن الآن تقول مصادر قريبة من الزوجين، إنهما عازمان على إنقاذ زواجهما و"يعملان على حل مشاكلهما"، كما أنهما واثقين من أن علاقتهما ستستمر. بينما كشف صديق مقرب لكاثرين قائلا: "نعم، شعرت كاثرين بالدمار والإذلال من صور زوجها مع ليلي. وهى موثقة جيدًا وواضحة".