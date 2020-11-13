شكرا لقرائتكم خبر عن إصالة وشام الذهبى أكبر من مجرد أم وابنتها.. 3 لقطات تعكس علاقتهما.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة خاصة تجمع ما بين النجمة أصالة وابنتها شام الذهبي، حيث دوماً ما يعتبرا من وجهة نظر الكثيرين بمثابة صديقين أكثر من كونها علاقة بين أم وابنتها، وهو الأمر الذى يظهر كلما سنحت الفرصة لأياً منهما للحديث عن الآخر، سواء في البرامج أو حينما يظهرا على السوشيال ميديا، مثلما حصل مؤخراً أثناء ظهورهما سوياً عبر فيديو على حساب شام الذهبي على موقع إنستجرام.



شام الذهبي ووالدتها اصالة

وتضمن الفيديو حديث لإصالة مع ابنتها حول أهمية الكلمة، وكيفية أن كل شخص عليه الكلام بحذر حيث قالت: "أنا حياتي كلها اندفاع وأعبر عما بداخلي، وذلك رغم وجوب أن يكون الإنسان حذر فى كلامه ويأخد باله من كل ما يخرج من لسانه".

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وبعيداً عما تضمن الفيديو من حديث بين الثنائي إلا أنه وفور نشره انهالت التعليقات عليهما بثناء كبير على شكل العلاقة بين إصالة وبنتها، خاصة بعدما احتضنتها أكثر من مرة طيلة الفيديو أثناء كلامهما بعفوية تعكس العلاقة بينهما.



قبلة شام لرأس إصالة

وتلك ليست المرة الأولي التي تظهر تلك العلاقة الخاصة بين شام وإصالة، حيث سبق من فترة ونشرت صورة نادرة لهما معاً من الطفولة.. وعلقت عليها برسالة لوالدتها قالت فيها: "أنتي الحياة".



إصالة وشام الذهبى صورة نادرة

كما ظهرا بعدها معاً فى صورة جمعتهما بأخوات شام من أمها على وآدم، عكست علاقتهما معاً، التي سبق وتحدثت إصالة عنها خلال حوارها مع الإعلامية مني الشاذلى ببرنامج معكم حينما أكدت أن شام صديقتها وأحياناً تكون أمها.