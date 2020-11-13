شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد مع ليلى علوى فى فيلمها الجديد "ماما حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم الكوميدى بيومى فؤاد للمشاركة فى فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى وهو اسم مبدئى للعمل، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كامل، والذى تعود به للسينما بعد فترة من الغياب استمرت لـ 4 سنوات، ومن المقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم المشاركين فى العمل.

ويعد بيومى فؤاد أول المنضمين للفيلم وجارى ترشيح باقى الأبطال، والاستعدادات النهائية لتحضيرات الفيلم والوقوف على الخطوط العريضة للعمل قبل انطلاق تصويره.

من ناحية أخرى يشارك النجم بيومى فؤاد في فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى والذى يواصل تصويره حالياً في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللى كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

وفى سياق آخر تنتظر النجمة ليلى علوى عرض فيلم "التاريخ السرى لكوثر"، تأليف وأخراج محمد أمين ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم وزينة وفراس سعيد ومحسن محيى الدين وآخرون من النجوم.