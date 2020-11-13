شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا خطفت ميجان ذا ستاليون الأنظار نحوها بآخر جلسة تصوير.. شوف الصور بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون محبيها وعشاقها بظهورها فى جلسة تصوير جديدة خطفت أذهان قطاع كبير من محبيها وعشاقها حول العالم.

ظهرت ميجان ذا ستاليون ذات الـ25 عاما بعدد من الصور وهى مفعمة بالحيوية، حيث سعت النجمة الشهيرة أن تكون ذات إطلالة أنيقة ورائعة وهو ما خطف أنظار قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة من شتى أنحاء العالم، حيث تسعي ميجان أن تتبع أحدث خطوط الموضة العالمية.





نشرت ميجان ذا ستاليون جلسة التصوير الجديدة عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" وحصدت سلسلة طويلة من الإشادات، كما حققت الصور أكثر من 1.3 مليون likes خلال يوم واحد فقط من نشرها علي إنستجرام.

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يذكر أن ميجان ذا ستاليون قررت مؤخرا أن تساعد قطاعا من النساء ذوات البشرة السمراء لكن بطريقة جديدة ومختلفة، فقد أطلقت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 25 عاما مبادرة من أجل تقديم منح دراسية خاصة للنساء ذوات البشرة الملونة اللاتى يسعين للوصول للتعليم الجامعى أو نيل شهادة دراسات عليا.

وقد تعاونت ميجان ذا ستاليون مع Amazon Music لتقديم منحتين دراسيتين بقيمة 10.000 دولار كجزء من صندوق المنح الدراسية "Don't Stop"، والذى سمى على اسم أحدث أغنية سينجل قدمتها ميجان مع النجم العالمى Young Thug.







