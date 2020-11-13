"لا يعاني من أعراض".. نبيل الحلفاوي عن إصابة محمد صلاح بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن تمنياته بالشفاء للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد إصابته بفيروس كورونا، وكذلك للإعلامي الرياضي إبراهيم فايق بعد إصابته بجلطة رئوية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألف سلامة لمحمد صلاح ولإبراهيم فايق.. إن شاء الله خير.. صلاح لا يعاني من أعراض.. فإن كانت النتيجة إيجابية تمر بلا معاناة إن شاء الله".

وكان الاتحاد المصري أعلن مساء الجمعة في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل أن يتم حذف البيان ويتم الإعلان عن إصابة ثلاث حالات من جانب منتخبي مصر وتوجو.

فيما أفاد مراسل "الخليج 365" أن الإعلامي إبراهيم فايق، شعر اليوم الجمعة بإعياء تم على إثره نقله إلى أحد المستشفيات، مشيرا إلى أن التشخيص الذي خضع له إبراهيم فايق أثبت إصابته بجلطة رئوية مفضلين بقائه في المستشفى، نافيا أن يكون إصابة إبراهيم فايق بكورونا كما أُشيع، منوهاً إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة وعمليات مسحة خشية من انتقال الجلطة لأجزاء أخرى بجسده.