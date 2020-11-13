فن ومشاهير

عمرو محمود ياسين يتمنى الشفاء لمحمد صلاح وإبراهيم فايق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الفنان عمرو محمود ياسين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للنجم المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، بعد إصابته بفيروس ، وكذلك للإعلامي الرياضي إبراهيم فايق بعد إصابته بجلطة رئوية.

ونشر ياسين، صورة للثنائي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لنجمنا المصري محمد صلاح الذي أعلن الاتحاد المصري إيجابية المسحة الخاصة بفيروس كورونا.. وخالص أمنياتي أيضا بالشفاء العاجل للإعلامي الرياضي إبراهيم فايق إثر إصابته بجلطة رئوية.. ألف سلامة".

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وكان الاتحاد المصري أعلن مساء الجمعة في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية "فيسبوك"، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل أن يتم حذف البيان ويتم الإعلان عن إصابة ثلاث حالات من جانب منتخبي مصر وتوجو.

فيما أفاد مراسل "الخليج 365" أن الإعلامي إبراهيم فايق، شعر اليوم الجمعة بإعياء تم على إثره نقله إلى أحد المستشفيات، مشيرا إلى أن التشخيص الذي خضع له إبراهيم فايق أثبت إصابته بجلطة رئوية مفضلين بقائه في المستشفى، نافيا أن يكون إصابة إبراهيم فايق بكورونا كما أُشيع، منوهاً إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة وعمليات مسحة خشية من انتقال الجلطة لأجزاء أخرى بجسده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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