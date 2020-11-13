محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي انستجرام
وظهرت ياسمين داخل سيارتها الجديدة، مرتدية عقد من الألماس.
وانهالت التعليقات على ياسمين التي انقسمت بين إعجاب بجمالها وهجوم عليها واتهامها بتقليد" جورجينا"
وجاء بين التعليقات :"كل دا علشان تبيني العقد الألماظ، العربية الرولز رويس، حلوة لا تسوي نفسك جورجينا يا طعمية، لا تسوي نفسك جورجينا يا سعدية، جورجينا المصرية" وغيرها.
ياسمين لم تستقر على اسم مسلسلها لرمضان المقبل، وأثارت الجدل مؤخرًا بتصريحاتها حول فيروس كورونا أثناء تواجدها بمهرجان الجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقد ألماس جديد.. الجمهور عن صور ياسمين صبري الجديدة: "لا تسوي نفسك جورجينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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