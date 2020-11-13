جلطة في الرئة.. محمد نشأت يطالب بالدعاء لـ إبراهيم فايق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن المذيع محمد نشأت، إصابة الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق بجلطة رئوية ونقله إلى أحد المستشفيات".

ونشر نشأت عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة له مع فايق، وعلّق: "دعواتكم والنبي من قلبكم لـ إبراهيم فايق.. إصابته لجلطة رئوية وتم نقله للمستشفى".

تابع: "إبراهيم ده أخويا وصاحبي وكل حاجة.. سلامتك يا حبيبي وهتقوم بألف سلامة يا رب، الطف بينا يا رب".

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وكان قد أفاد مراسل "الخليج 365" أن الإعلامي إبراهيم فايق، شعر اليوم الجمعة بإعياء تم على إثره نقله إلى أحد المستشفيات.

وأشار مراسل "الخليج 365"، إلى أن التشخيص الذي خضع له إبراهيم فايق أثبت إصابته بجلطة رئوية مفضلين بقائه في المستشفى.

ونفى مراسل "الخليج 365"، أن يكون إصابة إبراهيم فايق بكورونا كما أُشيع، منوهاً إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة وعمليات مسحة خشية من انتقال الجلطة لأجزاء أخرى بجسده.

