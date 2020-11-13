توفي وهو يقرأ القرآن وسر تغسيله مرتين.. 14 معلومة عن متولي علوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل اليوم الجمعة، الموافق 13 نوفمبر 2020، ذكرى ميلاد الفنان الراحل متولي علوان، فهو من مواليد 13 نوفمبر 1929 في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وإليك أبرز المعلومات عن الفنان متولي علوان:-

- أحب التمثيل منذ طفولته، وكان يتردد على قرية برمكيم بالزقازيق للتوجه إلى دور السينما.

- أول أعماله مسلسل "أبناء في العاصفة" عام 1978.

- عمل بعد ذلك في مسلسلات منها: "نور الإسلام، ألف ليلة وليلة، محمد رسول الله، أجمل الزهور، صح النوم، سفر الأحلام" وغيرها.

- شارك بفيلم "قاهر الزمن" عام 1987، وهو أول فيلم خيال علمي في مصر وحصل على العديد من الجوائر العالمية.

- عمل متولي مع عمالقة التمثيل في مصر وكان صوته الغليظ سببا في إثبات نفسه بساحة الكوميديا.

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- من أشهر الأفلام التي شارك فيها: "أبوعلي، عوكل، بوحة، صاحب صاحبه" وغيرها.

- يبقى إفيه "حسبي الله ونعم الوكيل" في فيلم "جاءنا البيان التالي" هو أشهر جملة اشتُهر بها.

- هو والد الفنانة أمل متولي علوان، وابنه المخرج المسرحي إيهاب علوان.

- آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "أدهم الشرقاوي" الذي لم يستكمله وتوفي أثناء تصويره.

- لفظ متولي أنفاسه الأخيرة داخل "لوكيشن" التصوير، فور انتهاء مشهد اختتمه بالآية القرآنية: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ"، ليسقط مغشيًا على الأرض.

- فريق إنتاج مسلسل "أدهم الشرقاوي" أحضر جثمانه بزي الشخصية التي كان يقدمها، إذ كان يرتدي الزي الرسمي للأزهر "جلبابًا وعمامة وذقنًا".

- بينما آخر أعماله السينمائية فيلم "H دبور"، والمسرحية عرض "روايح".

- توفي في 28 ديسمبر 2008 بالتزامن مع ليلة رأس السنة الهجرية دون أن يمر بأي أزمة صحية سابقة للوفاة على الإطلاق.

- صُدفة عجيبة حدثت أثناء جنازته، إذ غُسّل وكُفّن وصُلّي عليه مرتين، الأولى في القاهرة في يوم وفاته، والثانية في مسقط رأسه بالشرقية في اليوم التالي لرحيله، وشهدت جنازته غيابًا تامًا للفنانين.