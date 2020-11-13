وفاة والد الفنانة مها صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: أعلنت الفنانة الشابة مها صبري وفاة والدها بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عبر حسابها بموقع "فيسبوك. وكتبت: "خلاص سبتني ومشيت يا بابا.. قلبي وجعني". Advertisements وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي طلب لوالدها الرحمة. مها شاركت في عدد من الأعمال الفنية من بينها " الدالي والأخوة الأعداء وأماكن في القلب وغيرها".

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