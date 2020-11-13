سلمى أبو ضيف تعلن الشفاء من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف الشفاء من فيروس كورونا، عبر ستوري حسابها على "انستجرام".

وكتبت: "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرا لكل من سأل عني .. ابقوا آمنين".

سلمى أبو ضيف شاركت مؤخرا في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، وشاركها البطولة بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

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