تراند اليوم : فنانة شهير تعلن التعافي من فيروس كورونا

أعلنت الممثلة المصرية، سلمى أبو ضيف، اليوم الجمعة، تعافيها من فيروس " كورونا " المستجد، الذي اكتشفت أنها أصيبت به بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت أبو ضيف عبر خاصية "الستوريز" على حسابها بموقع "إنستغرام": "خلصت الكورونا الحمد لله، شكرا لكل من اطمأن عليّ، وأظهر حبه، بحبكوا جدا خلوا بالكوا من نفسكم".

كما أكد مصدر مقرب من سلمى أبو ضيف أن حالتها الصحية جيدة، وتلتزم حاليا بالعزل المنزلي، منتظرة نتيجة المسحة الجديدة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وشاركت سلمى أبو ضيف في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة في السنوات الأخيرة، منها مسلسلات "حلاوة الدنيا" و"طلعت روحي" و"حلاوة الدنيا" و"لا تطفئ الشمس".

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الفترة الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، أحدثهم الفنان المصري، آسر ياسين، والفنانة الأردنية، ميس حمدان.