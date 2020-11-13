آسر ياسين يعلن انتهاء فترة العزل الصحي

أكد الفنان آسر ياسين شفائه من فيروس كورونا، حيث إنتهى من فترة العزل الصحي الخاص به، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".
وكتب "آسر": "إمبارح كان آخر يوم في العزل الصحي، الحمدلله".
وكان قد أعلن منذ أسبوع، شكوكه حول إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد عودته من الجونة.
يشار إلى أن الفنان آسر ياسين شارك كعضو لجنة تحكيم في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة الذي انتهتمؤخرا.
يذكر أن، آخر أعمال الفنان آسر ياسين، فيلم صاحب المقام، والذي عرض مؤخراً عبر منصة شاهد الإلكترونية، وشارك به عدد من النجوم وأبرزهم النجمة يسرا، محمود عبد المغني، ريهام عبد الغفور، بيومي فؤاد، أمينة خليل، من إخراج: محمد جمال العدل، وتأليف: إبراهيم عيسى.
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