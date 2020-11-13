فانتازيا بتوقيع محمود فكري.. لأول مرة في الوطن العربي "الچوكر" علي Watch it

طرحت منصة Watch it البرومو الدعائي لأحدث برامجها "الچوكر"، والذي ينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب.

Advertisements

وكشفت Watch it بهذا البرومو عن مقدم البرنامج، المذيع "محمود فكري" الذي يخوض هذه التجربة للمرة الأولي، قادمًا من عالم الدعايا والإعلان، كما كشف البرومو عن بعض من ضيوف البرنامج وكان أبرزهم

النجم "أحمد زاهر" و"ميدو عادل" و"محمد ثروت" والنجمة "راندا البحيري" والممثل الشاب "تيام مصطفي قمر" والمطرب "عمر كمال".



ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج من إنتاج شركة Reload للمنتج "هادي عادل"، وهي شركة رائدة في مجال الدعايا والإعلان، ومن المقرر طرح أولي حلقات البرنامج قريبًا.