تامر عبدالمنعم يقدم استقالته من منصب رئيس قصر السينما بوزارة الثقافة

قدم اليوم، الفنان تامر عبد المنعم استقالته كرئيس لقصر السينما منذ ساعات قليلة دون إبداء أي أسباب.

وكان "عبدالمنعم" قد تولي هذا المنصب منذ يناير ٢٠٠٦ وحتى اندلاع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، إذ أتت إقالته

بسبب علاقته بالراحل حسني مبارك.

وتم تعيينه كمستشار بمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى أن تم تعيينه مرة أخرى مديرًا لقصر السينما في مارس ٢٠١٩

ليعيد القصر أمجاده من خلال إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وإقامة مهرجان قصر السينما لدورتين متتاليين وعودة الدراسات السينمائية الحرة والندوات والسمينارات واستقطاب النجوم للقصر مثل محمد صبحي ورغده وسميرة أحمد ولبني عبدالعزيز وخالد الصاوي ومصطفي قمر وغيرهم من صناع الفن السابع