قدم اليوم، الفنان تامر عبد المنعم استقالته كرئيس لقصر السينما منذ ساعات قليلة دون إبداء أي أسباب.
وكان "عبدالمنعم" قد تولي هذا المنصب منذ يناير ٢٠٠٦ وحتى اندلاع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، إذ أتت إقالتهبسبب علاقته بالراحل حسني مبارك.
وتم تعيينه كمستشار بمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى أن تم تعيينه مرة أخرى مديرًا لقصر السينما في مارس ٢٠١٩ليعيد القصر أمجاده من خلال إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وإقامة مهرجان قصر السينما لدورتين متتاليين وعودة الدراسات السينمائية الحرة والندوات والسمينارات واستقطاب النجوم للقصر مثل محمد صبحي ورغده وسميرة أحمد ولبني عبدالعزيز وخالد الصاوي ومصطفي قمر وغيرهم من صناع الفن السابع
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عبدالمنعم يقدم استقالته من منصب رئيس قصر السينما بوزارة الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.