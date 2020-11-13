الاتحاد المصري يقرر إعادة فحص كورونا لمحمد صلاح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 15 دقيقة

مسح اتحاد كرة القدم المصري البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وتويتر، والذي اعلن من خلاله اصابة نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا.

ووضع الاتحاد بيانا جديدا قال فيه: “أشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوغو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا .. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة”.

وأوضح مصدر داخل الاتحاد لسكاي نيوز عربية، أن الأمر أثار بلبلة بعد نشره في وسائل الإعلام، ومن الأفضل الانتظار حتى التأكد من المسحة الجديدة نظرا لخطورة التوقيت والموقف.

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ووفقا للمصدر فإنه تم إجراء المسحة الأولى لمحمد صلاح ولاعبين من منتخب توغو، وأظهرت إيجابية إصابتهم بالفيروس التنفسي دون ظهور أعراض عليهم.

وكان من المقرر أن يتم الانتظار حتى إجراء المسحة الثانية للتأكد، ففوجئ المسئولون بقيام فريق المركز الإعلامي للاتحاد المصري بنشر الخبر دون الانتظار أو التنسيق، وسادت حالة من الغضب داخل الجهاز الفني للمنتخب واللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد بحسب المصدر.

ورغم البيان الجديد والتضارب في الأنباء، فإن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، غرد على حسابه بتويتر متمنيا الشفاء العاجل لمحمد صلاح من فيورس كورونا، ووصفه بأنه نجم الكرة المصرية والعالمية، بحسب “سكاي نيوز”.