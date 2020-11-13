إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

محمد صلاح
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان، يوم الجمعة، إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا.
وقال اتحاد الكرة المصري في بيان “ظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم إنه لا يعاني من اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية”.
وأضاف بيان الاتحاد “سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة”.
وكان محمد صلاح قد أثار جدلا قبل أيام، بسبب حضوره حفل زفاف شقيقه في مصر، حيث ظهر في تجمع كبير، كما التقط صورا مع مشجعين.
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