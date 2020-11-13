تراند اليوم : سلمى أبو ضيف تعلن شفائها من كورونا.. شاهد

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف عن شفائها من فيروس كورونا.

نشرت سلمى عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram وكتبت: “أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله”.

وتابعت: “شكرا لكل شخص سأل علي، رسائلكم تعني لي الكثير وشعرت بحكبم، أحبكم وابقوا في أمان”.

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كانت سلمى أبو ضيف شاركت في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وفور عودتها أعلن عن إصابتها بكورونا.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف هي حكاية “لازم أعيش” من مسلسل “إلا أنا”، وشاركها البطولة بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل “إلا أنا ” قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في إطار 10 حلقات،

وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل”الصمت الزوجي،طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة” ويعرض على شاشة dmc.

