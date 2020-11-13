تراند اليوم : سلمى أبو ضيف تعلن شفائها من فيروس كورونا

كشفت الممثلة المصرية ​سلمى أبو ضيف​ عن شفاءها من ​فيروس كورونا​، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرا لكل الناس التي سألت عني .. ابقوا آمنين”.

الجدير ذكره ان سلمى أبو ضيف، ممثلة وعارضة أزياء مصرية، درست الإعلام في جامعة القاهرة، وعملت مذيعة في عمر الـ 16 عاماً.

وكانت خطفت سلمى أبو ضيف الأنظار في الموسم الرمضاني عام 2017، من خلال مشاركتها في مسلسل “حلاوة الدنيا”، وكانت إحدى أكثر الممثلات إثارة للجدل، خصوصاً في ما يتعلق بملابسها، التي وُصفت بالمتحررة.

