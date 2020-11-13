تراند اليوم : باركوا لأخوكو أسر ياسين .. خلص فترة العزل الصحي

أعلن الفنان آسر ياسين عن انتهاء فترة العزل الصحي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

كتب ياسين عبر حسابه على Twitter “امبارح كان آخر يوم في العزل الصحي الحمد لله”.

وكان آسر ياسين أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة mbc مصر، أنه أصيب بنزلة برد شديدة، وكانت الأعراض جميعها تشير إلى كونها نزلة برد وليس كورونا، لكن في الساعات الأخيرة بدأت أعراض أخرى في الظهور، فطلب من الطبيب المعالج له التعامل باعتبارها كورونا، على أن يتم إجراء مسحة عندما تخف الأعراض المصاحبة، قائلا: “الدكتور قالي كدة اضمن نتعامل إنها كورونا ومش لازم ننتظر المسحة ونخلي المسحة لما الأعراض تختفي عشان نطمن خالص ..عشان كدة عملت تجربة البصلة”.

من ناحية أخرى، عُرضت حلقة “أنت فين” التي شارك فيها آسر ياسين وأروى جودة ضمن أحداث مسلسل “نمرة 2”.

تدور أحداث الحلقة حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادماً وطالباً الصفح آملاً في فرصة ثانية. فهل هناك أمل في استعادة ما تخلى عنه في الماضي، أم أن الحب إذا ضاع لا يمكن استعادته؟!

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تحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبة من الممثلين، بالإضافة طبعاً إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

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المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.



