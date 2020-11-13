تراند اليوم : كريم فهمي وزوجته من كواليس ” جارة القمر” – إتفرج

سافر الفنان كريم فهمي برفقة فريق عمل فيلم “جارة القمر” من أجل تصوير بعض المشاهد، وحرص على اصطحاب زوجته معه.

نشر فهمي عبر حسابه على Instagrm صورته مع زوجته والفنانة ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري خلال تواجدهم في “رأس شيطان” لتصوير بعض المشاهد هناك.

كتب تعقيبا عليها: “الناس الحلوة”.

تدور أحداث فيلم “جارة القمر” فى إطار رومانسى اجتماعى، حيث تجمع قصة حب بين ياسمين رئيس “ليلى” وكريم فهمى “شادي”، رغم الفارق الاجتماعى بينهما، خاصة أنها تنتمى إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

ويشارك فى بطولة الفيلم، مع كريم فهمي وياسمين رئيس كل من، سوسن بدر، وبيومى فؤاد، ومحمد الشرنوبى، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجورى، وإنتاج أحمد السبكى.

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