تراند اليوم : بسبب الراقصة لورديانا .. الجمهور كشم لعمر كمال وعلموا الأدب – إتفرج

استجاب المطرب عمر كمال لطلبات جمهوره، وقرر طرح أغنية “أنتي معلمة” بدون ظهور الراقصة لورديانا.

ونشر كمال عبر حسابه على Instagram صورته مع حمو بيكا الذي يشاركه في الأغنية، وكتب: “استجابة ليكم هنزل أغنية (أنتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا”.

وأكد عمر كمال أنه لن يصور الكليب وفيه رقص أو أي شيء يزعج جمهوره مجددا.

على جانب آخر، كان عمر كمال رد على الانتقادات التي وجهت له بسبب ما كتبه عن جوائزه و”ركن الشهادات” حال عدم وجود وظائف.

نشر عمر عبر حسابه على Facebook، صورة له حين كان عاملا في “بنزينه” في بدايات حياته المهنية، وعلق كاتبا: “فيه رقم محطوط للحجوزات ع الصفحة عشان الشغل والأفراح والحفلات.. من أكتر المكالمات اللى بتيجى عاوزين شغل ومفيش شغل عندكم عشان إحنا محتاجين شغل، حاجة بتحسسنى بالحزن جدا لانهم شباب في سنى.. فا بحب بين كل فترة والتانية اكتب بوست للناس فيه تشجيع وحافظ إن خلى جواك إيمان بنفسك وأمل في ربنا وإن كل حاجة هتتعدل”.

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تابع: “أنا شاب اخدت دبلوم صنايع وكملت دراسة مزيكا في معهد موسيقى العربية.. ولما طلعت ملقتش فرصة أغنى في الطرق العادية زى قصور الثقافة والأوبرا وكده، فا قررت اعتمد على نفسى واشتغل كل حاجة وحرفيا شمرت واشتغلت ومشيت في كل الطرق اللى توصلنى لهدفى”.

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أضاف كمال: “كتبت بوست من المنطلق ده اللى هوا شيل شهادتك على جمب لو مشتغلتش بيها وانزل وشمر وهات حلمك وهدفك وحققه وحطيت صورة لتكريمات وجوايز نتيجة لنجاحى في مجالى وطبعا قصدى إن كل واحد في مجاله يجتهد مش يسيب شهادته ويروح يغنى أكيد.. ايه الغلط في كده يا جماعة؟!”.