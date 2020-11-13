درة تنافس في رمضان المقبل بهذا العمل.. أعرف التفاصيل

رنا صلاح الدين - تعاقدت الفنانة التونسية درة على بطولة عمل جديد، من المقرر أن تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل، وهو من تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن، ويشاركها بطولته الفنان شريف سلامة، ومن المقرر أن يعلن عن اسم له حتى ولو بشكل مبدئي في خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تغييره مع برب الدخول في شهر رمضان.

وعقدت درة في خلال الأيام الماضية العديد من جلسات العمل مع مؤلفه ومخرجه من أجل الاستقرار على كافة تفاصيله، وتحديد موعد البدء في تصويره، وحدد له مطلع شهر ديسمبر المقبل، بحيث تكون الجهة المنتجة انتهت من إبرام باقي تعاقداتها مع الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، إضافة إلى أن درة تكون انتهت من تصوير الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، والتي تحمل عنوان "في الحب سوا"، وتتكون من 10 حلقات ومقرر أن تبدأ تصويرها في خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الفنانة درة احتفلت مؤخرا بعقد قرآنها وزفافها على مهندس الديكور هاني سعد، في حفل أقيم بمدينة الجونة، وحضره عدد كبير من الفنانين.