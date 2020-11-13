ابنة شاروخان في سيلفي جديد وتسأل.. "أنا كبرت؟ "

رنا صلاح الدين - شاركت سوهانا ابنة الممثل شاروخان صورتي سيلفي جديدتين مع سؤال لمتابعيها. وكانت تريد من وراء سؤالها أن تعرف ما إذا كانت قد بدأت تبدو كأنثى بالغة أم لا.

تظهر إحدى الصور سوهانا مستلقية لالتقاط صورة سيلفي، وغم أن مكياجها كان بسيط لكن إطلالتها برسم عينيها بماكياج عيون القطط زادتها إثارة. الصورة الثانية تظهرها في الملف الشخصي الجانبي. وكتبت وهي تشارك الصور، "هل أبدو وكأنني شخص بالغ، أليس كذلك؟ ".

ردا على رسالتها، كتبت حفيدة أميتاب باتشان نافيا نافيلي ناندا، "نعم، توقفي عن النمو". حيث تلقت سوهانا التعليق والضحك. كما شاركت زوجة الممثل سانجاي كابور ماهيب رموز تعبيرية ردًا على ذلك.

يوم الخميس، شاركت سوهانا أيضًا في عيد ميلاد مبكر لأخيها الأكبر، آريان. وظهرت بصورة لها وهي تسند رأسها على كتفه. فيما شاركت جوري خان زوجة شاروخ صورة لأطفالها الثلاثة. آريان وسوهانا وشقيقهما الصغير أبرام.