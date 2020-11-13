محمد رجب في العين السخنة لهذا السبب

رنا صلاح الدين - يتواجد الفنان محمد رجب منذ أمس الخميس في مدينة العين السخنة الساحلية، وذلك لإرتباطه بتصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "ضربة معلم" هناك، ومن المقرر أن يستغرق التصوير 3 أيام، حيث من المقرر أن يعود رجب غدا السبت إلى مدينة القاهرة.

ويكثف محمد رجب ساعات التصوير في العمل خلال هذه الأيام، وذلك لأنه حدد له موعد عرض عبر القنوات الفضائية، حيث من المقرر بدء عرضه يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري.

"ضربة معلم" يشارك في بطولته إلى جوار محمد رجب كلا من الفنانين، مى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، ومحمد الصاوى، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن هذا العمل يشهد التعاون الثاني دراميا بين كلا من، الفنان محمد رجب والمؤلف أحمد عبدالفتاح والمخرج إسماعيل فاروق، حيث سبق وقدموا معا مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عرض في بداية عام 2020 الجاري.