مي عمر تقدم دويتو مع محمود الليثي.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - تقدم الفنانة مي عمر دويتو غنائي يعد الأول في مسيرتها الفنية، حيث أنها لم تقبل على هذه التجربة من قبل، والدويتو يجمعها بالمطرب الشعبي محمود الليثي.

وسيعرض هذا الدويتو ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ"، ويحمل عنوان "بعد حبة حبة"، وهو من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع نادر حمدى.

مسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة مي عمر كلا من الفنانين، أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وآخرين، والعمل قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام‪.

يذكر أن أخر مشاركة للفنانة مي عمر في الدراما كانت من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال، ونافس به في المارثون الرمضاني الماضي.