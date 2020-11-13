رنا صلاح الدين - تقدم الفنانة مي عمر دويتو غنائي يعد الأول في مسيرتها الفنية، حيث أنها لم تقبل على هذه التجربة من قبل، والدويتو يجمعها بالمطرب الشعبي محمود الليثي.
وسيعرض هذا الدويتو ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ"، ويحمل عنوان "بعد حبة حبة"، وهو من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع نادر حمدى.
مسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة مي عمر كلا من الفنانين، أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وآخرين، والعمل قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.
يذكر أن أخر مشاركة للفنانة مي عمر في الدراما كانت من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال، ونافس به في المارثون الرمضاني الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تقدم دويتو مع محمود الليثي.. أعرف الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.