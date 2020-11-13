صورة.. وفاة شقيقة محمد صبحي

رنا صلاح الدين - توفيت اليوم الجمعة شقيقة الفنان محمد صبحي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية وفاة شقيقته نجوى.

حيث نشر صبحي صورة سوداء ومكتوب عليها "البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلق على الصورة كاتبا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. الفنان محمد صبحي وأشقاؤه جمال وشريف وسناء وسلوى ومجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوى صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة .. العزاء عن طريق الصفحة".

وفاة شقيقة محمد صبحي

يذكر أن الفنان محمد صبحي يعرض له حاليا عبر شاشة Dmc، مسلسل "عائلة ونيس"، الذي قدمه في تسعينات القرن الماضي، والذي شاركه بطولته كلا من الفنانين، سعاد نصر، وجميل راتب، وممدوح وافي، وآخرين.