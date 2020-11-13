تفاصيل صادمة جديدة في الليلة التي سبقت زفاف تشارلز وديانا.. تعرف عليها

رنا صلاح الدين - تم الكشف عن تفاصيل جديدة في الليلة التي سبقت حفل الزفاف الخرافي وقتئذ للأمير تشارلز والأميرة ديانا، تضمنت اعتراف ولي العهد البريطاني لديانا انه لا يحبها.

تحدثت بيني ثورنتون، عالمة الفلك التي استشارتها ديانا، عن ادعاء يمثل قنبلة في الفيلم الوثائقي الجديد على قناة آي تي ​​في The Diana Interview: Revenge of a Princess، الذي تم بثه يوم الخميس في المملكة المتحدة بعد 25 عامًا من مقابلتها الشهيرة على BBC Panorama.

وقالت ثورنتون: "من أكثر الأشياء التي أخبرتني بها ديانا عن الصدمة أن تشارلز أخبرها في الليلة التي سبقت زفافهما أنه لا يحبها". "أعتقد أن تشارلز لم يرغب في الدخول إلى حياة زوجية كاذبة. لقد أراد أن يتماشى معها وكان ذلك مدمرًا لديانا".

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وأضافت ثورتون: "لم تكن ترغب في مواصلة إتمام حفل الزفاف في تلك المرحلة، لقد فكرت في عدم حضور حفل الزفاف".

وخلال مقابلة مع بي بي سي عام 1995 مع المراسل مارتن بشير، كشفت الأميرة ديانا أن علاقتها والأمير تشارلز كانت تحوطها المشكلات. استأنف الأمير تشارلز علاقته مع صديقته السابقة (والزوجة الحالية) كاميلا باركر بولز، مما ساهم في انفصالهما عام 1992.

كما أكدت ديانا علاقتها مع ضابط سلاح الفرسان البريطاني السابق جيمس هيويت. عندما سألها بشير عما إذا كانت غير مخلصة لتشارلز، قالت عن هيويت: "نعم، لقد عشقته. نعم، كنت أحبه".