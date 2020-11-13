أمبر هيرد تؤكد مشاركتها في Aquaman 2 وتستنكر عريضة تطالب بطردها

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت الممثلة الأميركية آمبر هيرد، مشاركتها في الجزء الثاني من سلسلة الخيال العلمي "Aquaman" وإستنكرت حملة الكترونية تهدف لإستبعادها منه بعد مشاكلها القضائية مع زوجها السابق جوني ديب.

يذكر أنه وسط شائعات تتداول على شبكة الإنترنت عن طردها وصل عدد التوقيعات على عريضة قديمة تم رفعها على موقع Change.org تطالب بطردها من فيلم aquaman الى مليون توقيع. ووصفت هيرد هذه الحملة بـ"المدفوعة"وقالت ان شعبية زوجها السابق وشهرته ونفوذه أكبر منها وهو حاول على مدار 4 سنوات محاربتها بشتى الأشكال.

وفي تصريح لمجلة Entertainment Weekly تقول هيرد: "أنا متحمسة جدًا لمقدار حب المعجبين وتقديرهم الذي اكتسبه فيلم Aquaman". وأضافت أنها حصلت "على الكثير من الإثارة" من خلال إدائها لشخصية ميرا في الفيلم، مؤكدة "مما يعني أننا سنعود. وأنا متحمسة جدًا لتصوير ذلك ".

وإستطردت قائلة: "أن الشائعات والحملات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تؤثر على قرارات [اختيار الممثلين] لأنه لا أساس لها في الواقع. فقط المشجعون هم من جعلوا أكوامان وأكوامان 2 يحدثان.

أنا متحمسة للبدء بالتصوير في العام المقبل."