ماريتا الحلاني تغني "بنت الجيران" وتتحدث عن كواليس "قولولو"

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"الخليج 365" من بيروت: شاركت المغنية اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، متابعيها على الإنستغرام، بفيديو تغني فيه مقطعاً من الأغنية الشعبية المصرية الناجحة "بنت الجيران" لمغني المهرجانات المصري حسن شاكوش وزميله عمر كمال.

وسجلت الحلاني المقطع في أحد الاستديوهات بمصر. وعلقت عليه قائلة: "مود بنت الجيران ، القاهرة، مصر".

ولاقى الفيديو إعجاب متابعيها، وأشاد الجمهور بطريقتها حيث قامت بأداء الأغنية بأسلوبها الخاص وبصوتها الجميل الذي يبدو أنها ورثته عن والدها.

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كما نشرت ماريتا فيديو تتحدث فيه عن كواليس صناعة أغنيتها الجديدة "قولولو".

المغنية الشابة كانت قد طرحت "قولولو" عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب قبل ثلاثة أسابيع، وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.