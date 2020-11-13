ديزني تؤجل عرض مسلسل "Wandavision" إلى يناير

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة ديزني عن تأجيل عرض مسلسل "Wandavision" من إنتاج استوديوهات مارفل على منصتها الرقمية ديزني بلاس الى 15 يناير المقبل، بعدما كان من المقرر عرضه في ديسمبر.



وهو أحد المسلسلات المهمة التي تعول عليها ديزني لاجتذاب مشاهدين جدد لمنصة ديزني بلاس، التي دشنتها قبل عام.

والمسلسل هو أول عمل من إنتاج استوديوهات مارفل، ينتج خصيصا لمنصة ديزني بلاس، من بطولة إليزابيث أولسن في دور البطلة الخارقة سكارلت ويتش، وبول بيتاني في دور فيجن. وظهرت الشخصيتان سابقاً في سلسلة أفلام "أفنجرز" "المنتقمون".

يتتبع مسلسل WandaVision ويتش وفيجن بعد أحداث Avengers: Endgame حيث أدركوا أن حياتهم في الضواحي ليست تمامًا كما تبدو. ستمتد السلسلة على ست حلقات مدة كل منها ساعة تصدر أسبوعياً.

Advertisements

وأكدت Marvel أيضًا أن المسلسل سيرتبط مباشرة بـ Doctor Strange في مارس 2022 في Multiverse of Madness ، حيث تشارك أولسن بدور Scarlet Witch جنبًا إلى جنب مع الساحر الفخري بينيديكت كومبرباتش.

يذكر أن Disney + تعرض حاليًا الموسم الثاني من The Mandalorian.

وأعلنت ديزني في أغسطس الماضي أن منصة ديزني بلاس، المنافسة لنتفليكس، سجلت أكثر من 60 مليون مشترك.