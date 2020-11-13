شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يحتفى مع عمالقة هوليوود ويتوسط مورجان وآل باتشينو وروبرت دى نيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مايكل دوجلاس، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بآخر ظهور له وهو بصحبة عمالقة الفن والسينما في العالم، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، حيث ظهر بصحبه كل من النجم العالمي مورجان فيرمان، والنجم العالمي روبرت دي نيرو، والنجم العالمي آل باتشينو.

وظهر دوجلاس فى أحدث إطلالة له منذ عدة اسابيع وهو بصحبه كلبه تايلور، بمناسبة اليوم العالمى للكلب، الذى يوافق 26 أغسطس من كل عام، ونشر النجم صاحب الـ75 عاما، صورته وهو يحتضن كلبة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور لإنستجرام، ليحيى الاحتفالية العالمية.