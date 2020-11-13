شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تغلق دور السينما لمدة 30 يوما بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع filmneweurope عن دخول إجراءات تقييدية جديدة حيز التنفيذ في المجر، وهي المرة الثانية في عام 2020 التي تضطر فيها دور العرض السينمائية المجرية إلى إغلاقها بسبب فيروس كورونا، حيث توقفت دور السينما عن عرض الأفلام في 16 مارس الماضي وأعيد فتحها في منتصف يونيو الماضي، لتغلق مرة ثانيا ويعلق العمل بها لمدة 30 يومًا على الأقل.

ومن جانب آخر أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي أن "المسارح ودور السينما والمتاحف والمعارض وجميع المؤسسات الثقافية ستغلق مؤقتًا لأن بولندا تريد الحد من الحراك الاجتماعي، وذلك حتى 29 نوفمبر.

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وفي سياق متصل فرضت الحكومة الليتوانية قيود غلق جديدة علي دور العرض السينمائي التي أعيد فتحها يوم 5 يونيو الماضي، حيث قررت الحكومة غلق دور العرض لمدة 3 أسابيع، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ووضعت الحكومة الليتوانية البلاد تحت الحجر الصحي على مستوى البلاد، وفرضت قيودًا على الحياة العامة والشركات، حتى 29 نوفمبر.

وقال وزير الصحة الليتواني أوريليوس فيريجا لمجلس الوزراء عند تقديم هذا الإجراء: "في ضوء الوضع الوبائي غير المواتي لفيروس كوفيد -19، نقترح فرض حجر صحي في جميع أنحاء أراضي ليتوانيا".