شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر: ألبوم أنغام توليفة جميلة من الإبداع.. والمطربة: شكرا صديقى العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى المطرب هيثم شاكر، إعجابه بالألبوم الجديد للنجمة أنغام "مزح" الذى طرحته مؤخرا، مؤكدا أنه توليفة رائعة وخلطة جميلة من الإبداع، مقدما الشكر لصناع الألبوم، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "ألبوم أنغام الجديد توليفة وخلطة جميلة من الإبداع، على مستوى الكلمات والألحان وطبعا صوت أنغام، اللى شهادتى فيه مجروحة كل الشكر لصناع الالبوم فرد فرد، الفن الحقيقى له ناسه"، فيما ردت النجمة أنغام، على إشادة شاكر، قائلة: "شكرا يا هيثم.. أخى وصديقى العزيز".





وكانت الفنانة أنغام، طرحت مؤخرا ألبومها الخليجى الذى يأتى بعنوان "مزح"، ونشرت عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، مقطع فيديو مدته 60 ثانية من الأغنية للترويج لها تزامنًا مع طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، لتعلن عن وصولها للجمهور.

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ويضم ألبوم أغام الجديد، مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و "صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى : "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء، تسلم يدينه" من ألحان "سهم" .

أما الشاعر الأمير سعود بن عبد الله فيشارك بأغنية "اسمك حبيبى" من ألحان "صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان "سهم "، فيما يقدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية "أدور" من ألحان "سهم"، والمستشار تركى آل الشيخ يقدم أغنية "لايقين عليك" من ألحان "سهم"، وكذلك الشاعر " واحد " صاغ أغنية "لا تستغرب" من ألحان "سهم " ، بينما تشارك الشاعرة الجادل فى أغنية "ألف آسف" من ألحان "صادق الشاعر" ، وكذلك الشاعر سعود البابطين الذى كتب أغنية "أبطى عليك" ألحان " سهم " والشاعر "قوس "فى أغنية "هنا وهناك" ألحان "سهم" ، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية "ظل وهجير" ألحان "صادق الشاعر"، يضم الألبوم 15، أغنية تنوعت مابين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية .