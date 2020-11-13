شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد متابعى Disney إلى 73 مليون مشترك بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة والت ديزني في تقريرها عن أرباح الربع الأخير من العام الجاري، أن منصتها الجديدة Disney Plus، وصلت لـ 73.7 مليون مشترك اعتباراً من أول أكتوبر الماضي، وهو ما تسبب فيه الغلق الكامل لعدد من الدول بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، مما سمح لعدد كبير من الاشتراك في المنصة لمتابعة أعمالها الجديدة.

ويمثل ذلك التقرير قفزة كبيرة في عدد مشتركي المنصة الشهيرة Disney Plus، بعد أن كانت المنصة تحتوي على 60.5 مليون مشترك في أغسطس الماضي، وكانت شبكة hulu تتمتع بـ 36.6 مليون مشترك آنذاك، ومنصة espn حوالي 10.3 مليون مشترك.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن التقرير الذي أصدرته الشركة أكد أن إيرادات ديزني المباشرة إلى المستهلك والقطاع الدولي ارتفعت بنسبة 41٪ لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري، في حين انخفضت خسارة تشغيل القطاع من 751 مليون دولار إلى 580 مليون دولار.

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وكانت قد كشفت ديزني عن التريلر الدعائي الجديد لفيلم Soul، والذي من المقرر عرضه علي منصتها خلال فترة أعياد الميلاد 25 ديسمبر، وذلك بعدما تم تأجيل طرح الفيلم في دور العرض السينمائية ، حيث كان من المقرر طرحه بـ يونيو الماضي، ولكن لم يطرح بسبب إغلاق دور العرض بعدما خيمت عليها جائحة كورونا.