شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم 12 عام من العبودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى نشاطه وعروضه السينمائية بإشراف السيناريست والناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الساعة 6 مساء، حيث يعرض الفيلم الروائي الأمريكى 12 عام من العبودية بطولة شيواتال ايجيوفور ومايكل فاسيندر و براد بيت و سارة بولسون والفيلم إخراج ستيف ماكوين . 12 عام من العبودية الفيلم نال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2013 وجائزة الأوسكار لأفضل كاتب سيناريو وجائزة البافتا لأفضل فيلم وجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم دراما وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل. Advertisements ويفتح المركز أبوابة لعامة للجمهور والسينمائيين مع الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.

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