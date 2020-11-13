تامر عبد المنعم يقدم استقالته من منصب رئيس قصر السينما بوزارة الثقافة

قدم اليوم، الفنان تامر عبد المنعم إستقالته كرئيس لقصر السينما منذ ساعات قليلة دون ابداء اي اسباب.
وكان "عبد المنعم" قد تولي هذا المنصب منذ يناير ٢٠٠٦ وحتي اندلاع احداث ٢٥ يناير ٢٠١١، حيث اتتاقالته بسبب علاقته بالراحل حسني مبارك.
وتم تعيينه كمستشار بمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الي ان تم تعيينه مرة اخري مديرا لقصر السينما في مارس ٢٠١٩ليعيد القصر امجاده من خلال انتاج مجموعة من الافلام التسجيلية والروائية القصيرة واقامة مهرجان قصر السينما لدورتين متتاليين وعودة الدراسات السينمائية الحرة والندوات والسمينارات واستقطاب النجوم للقصر مثل محمد صبحي ورغده وسميرة احمد ولبني عبد العزيز وخالد الصاوي ومصطفي قمر وغيرهم من صناع الفن السابع
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