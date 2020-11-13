تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لتنظيم حفل موسيقي لعازف الكمان "عزمي" مع فرقته "الكيان"، وذلك اليوم، الجمعة، على مسرح النهر فى تمام الثامنة مساءً.
ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 بالقاهرة خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي، في البدايةقام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء، الجاز والمترو في القاهرة.
ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ فيعلاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عزمي وفرقته يحييان حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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