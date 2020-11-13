الليلة.. عزمي وفرقته يحييان حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لتنظيم حفل موسيقي لعازف الكمان "عزمي" مع فرقته "الكيان"، وذلك اليوم، الجمعة، على مسرح النهر فى تمام الثامنة مساءً.

ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 بالقاهرة خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي، في البداية

قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء، الجاز والمترو في القاهرة.

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ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في

علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.