كشفت الفنانة سلمى أبوضيف عن شفاءها من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر خاصية الأستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت سلمى عبر حسابها قائلة : "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرًا لكل الناس التى سألت عني.. ابقوا آمنين".
يذكر أن الفنانة سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرًا
الجدير بالذكر ان أخر أعمال الفنانة سلمى أبوضيف حدوتة "لازم أعيش" ضمنحكايات مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض على قناة "دي إم سي"، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، فراس سعيد، أحمد خالد صالح، خالد أنور، تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي.
يذكر أن مسلسل "إلا أنا" يتناول العديد من القضايا النسائية التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى أبوضيف تعلن شفاءها من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.