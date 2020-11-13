فن ومشاهير

سلمى أبوضيف تعلن شفاءها من فيروس كورونا

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كشفت الفنانة سلمى أبوضيف عن شفاءها من فيروس المستجد، وذلك عبر خاصية الأستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وكتبت سلمى عبر حسابها قائلة : "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرًا لكل الناس التى سألت عني.. ابقوا آمنين".

يذكر أن الفنانة سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرًا

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بفيروس كورونا المستجد، وقررت أن تعزل نفسها لحين تماثلها الشفاء، وعلى الرغم أنها  لم تعلن بشكل رسمي عن إصابتها ولكنها قامت بتحذير المخالطين لها للإطمئنان على صحتهم.

 

الجدير بالذكر ان أخر أعمال الفنانة سلمى أبوضيف حدوتة "لازم أعيش" ضمن

حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض على قناة "دي إم سي"، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، فراس سعيد، أحمد خالد صالح، خالد أنور، تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي.

 

يذكر أن مسلسل "إلا أنا" يتناول العديد من القضايا النسائية التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.

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