تفاصيل وموعد إنطلاق أولى حلقات الأانسة فرح 2

تنطلق أولى حلقات مسلسل "الآنسة فرح"، الجزء الثاني، يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري، وكان من المفترض أن يتم عرضه بداية الشهر.
يشار إلى أن "الآنسه فرح 2" مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول فرح
يذكر أن المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
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