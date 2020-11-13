كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 05:20 مساءً - منذ 19 دقيقة

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، في بيان، عن توصل البعثة المصرية الروسية، لاكتشاف أثري جديد جنوب البلاد، يعود للعصر العباسي.

وأشار البيان، إلى أنه تم العثور بالموقع الأثري المعروف ”بدير البنات“ بمحافظة الفيوم، على لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين يحمل رموزا غير واضحة، وعند فتحها عثر بداخلها على 28 دينارا من الذهب، و5 قطع صغيرة من الدنانير التي ترجع جميعها للعصر العباسي.

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مصر تعلن عن كشف أثري “عباسي”

وتتكون المجموعة المكتشفة من ‎16 دينارا من عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله (295- 317 هجري / 908 – 932 ميلادي)، و5 أجزاء من دنانير ذهبية من عصر الخليفة المقتدر، بالإضافة إلى 10 دنانير من عصر الخليفة الراضي بالله (322- 329 هجري/ 934 – 940 ميلادي)، ودينارين من عصر الخليفة المعتصم بالله (218-227 هجري/ 833 – 842 ميلادي).

وأكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور أسامة طلعت، أن هذا الكشف الأثري يعد من أهم الاكتشافات بالمنطقة.