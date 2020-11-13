شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يواصل الاستمتاع بوقته فى دبى بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رمضان الاستمتاع بوقته في دبي، وذلك بعدما ظهر مؤخراً في أحدث صورة تجمعه مع الموزع الموسيقى ريد وان، بالإضافة إلى الإعلامية ماهيرا، حيث علق على الصورة بكتابة : "ليالي الأنس في دبي مع صديقتي الاعلامية الكبيرة والممثلة الصاعدة ماهيرا و الموزع الموسيقي العالمي".

من ناحية أخرى سبق وشارك النجم محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال صورة جديدة مع سيارته التى سبق وأعلن عن شرائها في وقت سابق، حيث أعاد نشر صورة نفس السيارة، ولكن تلك المرة من الأمام وعلق عليها بكتابة: "M.R.1" في إشارة إلى اسمها محمد رمضان نمبر وان.

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محمد رمضان فى دبي

وسبق وشارك النجم محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه على انستجرام، بمقطع فيديو وهو يحمل ثعبانا ضخما على أغنيته مافيا، وحاز الفيديو على إعجاب العشرات من متابعيه وعن جرأته لحمل ثعبان بهذا الحجم.

وظهر رمضان فى فيديو آخر في وصلة نزال مع حيوان "اللايجر" عبر حسابه على موقع انستجرام، وذلك عبر تمكنه من شد الحبل من فمه، وعلق على الفيديو قائلاً: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر".