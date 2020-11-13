شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جيرارد باتلر.. فعلت به حبيبته السابقة ما لم تفعله كورونا فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، جيرارد باتلر أحد نجوم هوليود بمناسبة عيد ميلاده، حيث أتم عامه الـ51، وهو فى قمة نجوميته بعدما قدم خلال السنوات الأخيرة مجموعة من أهم أفلام الأكشن أبرزها السلسلة الذى يلعب فيها شخصية كبير حراس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذى ينقذه من أزمات ومخاطر عديدة.

باتلر الذى اعتاد على عيش حياته كما يحلو له، لم توقفه كورونا وتجبره على العزل الذاتى مثلما حصل مع نجوم كثر، حيث حرص دائما على الاستمتاع فى أوج انتشار الفيروس مثلما يظهر فى التقرير التالى، وذلك رغم عيشه حدث سيئ فى نفس العام ممثلاً فى انفصاله عن حبيبته قبل شهر.

السباحة والغطس

اعتاد جيرارد باتلر على التوجه لشاطئ ماليبو للسباحة والغطس، حتى ظهر أكثر من مرة فى نفس المكان أثناء ممارسة تلك الهواية المفضلة لديه.



باتلر

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قيادة الدراجة

لم يكتفى باتلر بالغطس وإنما ظهر فى أكثر من مناسبة أثناء استمتاعه بقيادة الدراجة من لآن لآخر.



باتلر

الانفصال

ورغم عدم تأثره بكورونا إلا أنه يمر بأسوأ فترات حياته بعد انفصاله عن حبيبته الممثلة الشهيرة مورجان براون بعد علاقة استمرت 6 سنوات، حيث وقع الانفصال في فترة الحجر المنزلي.

وقال جيرارد بتلر، في تصريحات صحفية، إنه يعيش واحدة من أكثر التجارب المؤلمة على الإطلاق، لافتا إلى أنه لم يظن أن الأمر سيكون صعبا هكذا وأكثر مما يتوقع.