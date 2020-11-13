شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: كل عام أرى الإمارات تتقدم 5 سنوات بينما تتراجع لبنان كل سنة بنفس المعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم اللبنانى راغب علامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتقدم كل عام، وهو عكس الأوضاع في لبنان، حيث قال راغب علامة على تويتر، "منذ 35 سنة وأنا أزور الإمارات العربية المتحدة وكل سنة أراها تتقدم 5 سنوات تماما هكذا فعل قادة الإمارات.. وفي الوقت ذاته أصرّ حكّام لبنان"الأوادم" على أن يتراجع لبنان بإدارتهم كل سنة بمعدل 5 سنوات.. يوماً ما ستموتون وسندعى عليكم جميعنا وبصوت واحد الله لا يردكم الله يغمّق لكم"

راغب علامة يذكر أن لطيفة شاركت، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو لوصلة هزار مع النجم اللبناني راغب علامة، حيث طلب منها إزالة الكمامة عند تناول الطعام ليقوم بعد ذلك بمحاولة إحراجها، وعلقت قائلة:" راغب دايما بيورطني و احنا بناكل قاللي شيلي الكمامة بعد كدة بيقوللي انتي ليه مش حاطة الكمامة .. هو ده راغب بقى". Advertisements وظهر النجم راغب علامة، خلال الفيديو موجها كلامه للفنانة لطيفة أثناء تناولها الطعام، قائلاً:"انت ليه ما بتحطى كمامة.. معقول" وقبل أيام، أعرب النجم اللبنانى راغب علامة عن رفضه للعمليات الإرهابية التى يتم تنفيذها باسم الدفاع عن الدين الإسلامى ونسب الإرهاب لدين معين، وغرد علامة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الإرهاب لا دين له. قتل الأبرياء هو من صنع الإرهاب. الدين الإسلامى برىء من هؤلاء الذين يقتلون ويشوّهون صورة الإنسان المسلم الذى اتبع دين التسامح والمحبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة: كل عام أرى الإمارات تتقدم 5 سنوات بينما تتراجع لبنان كل سنة بنفس المعدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.