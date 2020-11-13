شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل: اعتذرت عن مسلسل شريف سلامة ودرة وبحضر لفيلم "باب السما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة شيرى عادل لـ"الخليج 365"، انها اعتذرت عن المسلسل الذى يقوم ببطولته الفنان شريف سلامة ودرة من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها تحضر لفيلم جديد بعنوان "باب السما"، قصة وسيناريو المؤلف أحمد الملوانى، وإخراج محمود كامل، وجارى ترشيح العديد من الأبطال الذين يشاركون في العمل تمهيداً لانطلاق التصوير.

وقالت شيرى إنها تقرأ أكثر من سيناريو للمشاركة في السباق الرمضانى ولكنها لم تستقر على سيناريو محدد الآن، وحينما تستقر على فكرة مناسبة لها سوف تعلن عنه خلال الفترة المقبلة.

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ويسجل الفيلم التعاون الثالث بين شيرى عادل والمخرج محمود كامل بعد مسلسل "السهام المارقة"الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2018 وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وكذلك حكاية "أمر شخصى" من مسلسل "إلا أنا" والتى تم عرضها مؤخراً على قناة DMC.

يذكر أن أخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" وهى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" ولاقت نجاحا جيداً مع الجمهور ، وشارك شيرى عادل فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وجسدت شيرى فى أحداثها دور فتاة تعانى من العنوسة وبعدما تتزوج تجد صعوبات كبيرة وأشياء مفاجئة.

يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل فى السينما فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر عام 2017، وشارك بطولته يسرا اللوزى وشيرين وإدوارد وإيمان السيد ونهير أمين، إضافة لعدد كبير من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، وهو من إخراج إيهاب راضى.