شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف تعلن شفاءها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا، بعد أيام، من إعلان إصابتها بالفيروس، حيث كتبت عبر ستورى حسابها على "انستجرام"، "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرا لكل الناس التى سألت عنى .. ابقوا آمنين".



سلمى أبو ضيف

من جانبه أعلن النجم آسر ياسين عبر حسابه على "تويتر"، انتهاء فترة عزله الصحى، حيث قال فى تغريدة قصيرة، "امبارح كان آخر يوم في العزل الصحى"، وذلك بعدما قضى عدة أيام فى العزل الصحى، لاشتباهه فى إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائى.

Advertisements

وكان آسر ياسين قد ظهر فى فيديو، يرصد يومياته بالعزل المنزلى بطريقته المختلفة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك جمهوره، بمقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يمارس رياضة ركوب الدراجة، وعلق ساخرا "كورونا واحنا بنفسحها"، وذلك بعد ظهوره فى فيديو من داخل الجاكوزى، والذى علق عليه قائلا: "كورونا واحنا بنغليها".