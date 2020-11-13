فن ومشاهير

سلمى أبو ضيف تعلن شفاءها من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا، بعد أيام، من إعلان إصابتها بالفيروس، حيث كتبت عبر ستورى حسابها على "انستجرام"، "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرا لكل الناس التى سألت عنى .. ابقوا آمنين".


سلمى أبو ضيف

 

من جانبه أعلن النجم آسر ياسين عبر حسابه على "تويتر"، انتهاء فترة عزله الصحى، حيث قال فى تغريدة قصيرة، "امبارح كان آخر يوم في العزل الصحى"، وذلك بعدما قضى عدة أيام فى العزل الصحى، لاشتباهه فى إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائى.

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وكان آسر ياسين قد ظهر فى فيديو، يرصد يومياته بالعزل المنزلى بطريقته المختلفة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك جمهوره، بمقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يمارس ركوب الدراجة، وعلق ساخرا "كورونا واحنا بنفسحها"، وذلك بعد ظهوره فى فيديو من داخل الجاكوزى، والذى علق عليه قائلا: "كورونا واحنا بنغليها".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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