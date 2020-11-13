شكرا لقرائتكم خبر عن Wonder Woman 1984 يتوفر على HBO في يناير المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس القائمون على شركة الأفلام الشهيرة Warner Bros، إتاحه فيلمهم المقبل Wonder Woman 1984، على منصة HBO MAX، في يناير المقبل، وبعد ستة أسابيع فقط من طرحه بدور العرض السينمائي، من أجل اتاحه الفرصة لعدد اكبر من عشاق عالم الابطال الخارقين من مشاهدة الفيلم.

تأتي تلك الفكرة تزامناً مع الغلق الجزئي الذي تم تنفيذه في عده دول، وهو ما سيساهم بشكل كبير في انخفاض الاقبال على شباك التذاكر، وهو ما يتيح للشركة الشهيرة عرضه على المنصة الشهيرة لجذب عدد اكبر من المشاهدين، بعد التوقفات الكثيرة التي عاشها الفيلم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة فى عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير من طرحه عبر قناة الشركة الرسمية بموقع يوتيوب.

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الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.