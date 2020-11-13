شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمور يكشفها فضل شاكر لأول مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب فضل شاكر فى مفاجأة لجمهوره خلال الساعات الماضية عبر لايف من خلال حسابه على موقع إنستجرام، كشف فيها عن العديد من المفاجآت، خلال إجاباته على عدد من الأسئلة.



فضل شاكر

وخلال رده على سؤال مكان معيشته أكد للمرة الأولى أنه يعيش فى مخيم "عين الحوة" فى لبنان، وفى رده على أحد الأشخاص ممن طلب رؤيته قال إنه مستعد لاستقبال جمهوره فى أى وقت، وعن سبب عدم عودته لسابق عهده أشار إلى أن هناك عدداً من الأِشخاص ممن يحولون بينه وبين عودته.

وعما إذا كان يخطط لإقامة حفلات أون لاين على غرار عدد من المطربين فى ظل جائحة كورونا، أكد أن تلك الحفلات لا تحقق الهدف منها، وما هى إلا وسيلة تحايل من قبل الفنان على جمهوره.

كما سأله أحد متابعيه عما إذا كان سيقدم دويتو مع المطرب مروان خورى فأجاب بأنه أرسل له كثيراً ولم يرد عليه الأخير ربما لأنه مشغول.