شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يعلن انتهاء فترة عزله الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم آسر ياسين عبر حسابه على "تويتر"، انتهاء فترة عزله الصحى، حيث قال فى تغريدة قصيرة، "امبارح كان آخر يوم في العزل الصحى"، وذلك بعدما قضى عدة أيام فى العزل الصحى، لاشتباهه فى إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائى.



اسر ياسين

وكان آسر ياسين قد ظهر فى فيديو، يرصد يومياته بالعزل المنزلى بطريقته المختلفة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك جمهوره، بمقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يمارس رياضة ركوب الدراجة، وعلق ساخرا "كورونا واحنا بنفسحها"، وذلك بعد ظهوره فى فيديو من داخل الجاكوزى، والذى علق عليه قائلا: "كورونا واحنا بنغليها".

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وكشف النجم آسر ياسين، كواليس إصابته بفيروس كورونا فى مهرجان الجونة السينمائى، وقال إنه بمجرد شعوره بأعراض مشابهة لنزلات البرد، هاتف كل أصدقائه الذين خالطوه مؤخرا، لتحذيرهم حتى يكونوا حذرين للحفاظ على صحتهم.