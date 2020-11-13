فن ومشاهير

آسر ياسين يعلن انتهاء فترة عزله الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم آسر ياسين عبر حسابه على "تويتر"، انتهاء فترة عزله الصحى، حيث قال فى تغريدة قصيرة، "امبارح كان آخر يوم في العزل الصحى"، وذلك بعدما قضى عدة أيام فى العزل الصحى، لاشتباهه فى إصابته بفيروس ، عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائى. 


اسر ياسين

 

وكان آسر ياسين قد ظهر فى فيديو، يرصد يومياته بالعزل المنزلى بطريقته المختلفة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك جمهوره، بمقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يمارس ركوب الدراجة، وعلق ساخرا "كورونا واحنا بنفسحها"، وذلك بعد ظهوره فى فيديو من داخل الجاكوزى، والذى علق عليه قائلا: "كورونا واحنا بنغليها".

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وكشف النجم آسر ياسين، كواليس إصابته بفيروس كورونا فى مهرجان الجونة السينمائى، وقال إنه بمجرد شعوره بأعراض مشابهة لنزلات البرد، هاتف كل أصدقائه الذين خالطوه مؤخرا، لتحذيرهم حتى يكونوا حذرين للحفاظ على صحتهم.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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